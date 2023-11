Inmediatamente después de presentar el Plan de Reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez por las afectaciones que dejó el huracán “Otis”, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la palabra en su mañanera al youtuber Carlos Pozos “Lord Molécula”, quien le leyó una calaverita.

En el Salón Tesorería, el youtuber leyó la calaverita al Presidente, en el marco del Día de Muertos.

“Muy buena”, reaccionó López Obrador.

En medio de la información sobre plan de reconstrucción para Acapulco, AMLO le dio la palabra al youtuber “Lord Molécula” para que le lea una calaverita.



AMLO rechaza datos de "Lord Molécula" sobre Joaquín López-Dóriga

Ante López Obrador, el youtuber expusó supuestos ingresos y supuestas propiedades del periodista Joaquín López-Dóriga, tras las exhibiciones que ha hecho el titular del Ejecutivo.

“Es importante aclarar que aquí hay libertad de expresión, pero no significa que todo lo que se dice sea cierto, apegado a la verdad. Hay veces que no es creíble todo, por ejemplo lo de los montos en este caso, yo lo digo con todo respeto a Carlos Pozos, se me hace muchísimo porque se habla de miles de millones, puede que sean cientos o mil millón, que es bastante, creo que cientos de millones.

“Pero miles son palabras mayores, y hay niveles”, expresó López Obrador para exponer a los 10 mexicanos más ricos, según Forbes.

