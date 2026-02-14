Más Información

Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

Otra confusión, víctimas atacadas en antro de Angelópolis, Puebla; caen 4 sicarios

Otra confusión, víctimas atacadas en antro de Angelópolis, Puebla; caen 4 sicarios

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental este San Valentín; prevén mejor calidad del aire este 15 de febrero

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental este San Valentín; prevén mejor calidad del aire este 15 de febrero

El Movimiento de Regeneración Nacional () revivió la historia de amor entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su esposo, Jesús María Tarriba, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Con un extracto de "Mi historia con Jesús", un video posteado durante la campaña presidencial, afirmó que "hay amores que no necesitan reflectores, solo convicción y lealtad".

"Comparten una historia de respeto y apoyo mutuo que demuestra que cuando se camina en equipo... Amar también es acompañar, construir y transformar", escribió en la publicación de X.

Video de Claudia Sheinbaum con su esposo

En el clip, Jesús María Tarriba canta un fragmento de la canción "Nosotros" del compositor cubano, Pedro Junco Jr, que de acuerdo con la Presidenta, es su "bolero favorito".

"Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós", cantó Tarriba.

Lee también

En el, Claudia Sheinbaum afirmó que lo que más le gusta físicamente de su esposo "son sus ojos" mientras de su carácter que "es muy tranquilo, muy comprensivo, muy solidario y sentimental".

En el turno de Jesús María Tarriba para decir lo que más le gusta de la Mandataria, explicó que es "una mujer muy intensa, muy interesante, muy empática con la gente, y muy cariñosa también. Nos entendemos muy bien, hacemos muy buena química".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]