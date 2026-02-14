VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) revivió la historia de amor entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su esposo, Jesús María Tarriba, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Con un extracto de "Mi historia con Jesús", un video posteado durante la campaña presidencial, Morena afirmó que "hay amores que no necesitan reflectores, solo convicción y lealtad".

"Comparten una historia de respeto y apoyo mutuo que demuestra que cuando se camina en equipo... Amar también es acompañar, construir y transformar", escribió en la publicación de X.

Hay amores que no necesitan reflectores, solo convicción y lealtad.



La Presidenta @Claudiashein y Jesús María Tarriba comparten una historia de respeto y apoyo mutuo que demuestra que cuando se camina en equipo, todo propósito se fortalece.



Amar también es acompañar, construir… pic.twitter.com/Pwmw2jAltB — Morena (@PartidoMorenaMx) February 15, 2026

Video de Claudia Sheinbaum con su esposo

En el clip, Jesús María Tarriba canta un fragmento de la canción "Nosotros" del compositor cubano, Pedro Junco Jr, que de acuerdo con la Presidenta, es su "bolero favorito".

"Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós", cantó Tarriba.

En el, Claudia Sheinbaum afirmó que lo que más le gusta físicamente de su esposo "son sus ojos" mientras de su carácter que "es muy tranquilo, muy comprensivo, muy solidario y sentimental".

En el turno de Jesús María Tarriba para decir lo que más le gusta de la Mandataria, explicó que es "una mujer muy intensa, muy interesante, muy empática con la gente, y muy cariñosa también. Nos entendemos muy bien, hacemos muy buena química".

