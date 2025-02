El presidente de la Mesa Directiva del Senado,Gerardo Fernández Noroña decretó un receso en medio de la toma de tribuna de morenistas luego de acusaciones de los panistas Marko Cortés y Lily Téllez sobre un narco gobierno de Morena.

En el marco del debate de la reforma en materia de soberanía de la presidenta Claudia Sheinbaum y en medio de gritos y exabruptos de Fernández Noroña se decretó un receso de 10 minutos al considerar que no hay condiciones para el debate.

Los ánimos se encendieron cuando la senadora Lily Téllez, difundió el video del abogado de narcotraficantes que han reconocido relaciones con Morena.

En tribuna, la sonorense, dijo “narco morena a dado contratos para defender a narcotraficantes” y expuso que la soberanía de México no está amenazada, “los que están amenazados son los cárteles, narco Morena no es México, los cárteles no son México”.

“Ustedes en una inmundicia inmoral están legislando para los cárteles”, agregó y pasó lista de los principales legisladores, dirigentes y al ex presidente López Obrador a quienes acusó de traidores a la patria por entregar el país al narco.

Gerardo Fernández Noroña, en tribuna rechazó el calificativo de traidor a la patria y acusó a Lily Téllez de estar defendiendo los intereses privados, “que sirven a una televisora, quiere dan clases de moral, clases de ética. No es querida en Sonora, en el país y todos los días hace el ridículo en esta tribuna”.

Marko Cortés, rechazó las acusaciones de Adán Augusto López de tener vínculos con el crimen y recordó que “yo presente ante la OEA porque sus asesores, sus cercanos, los lideres del huachicol financiaban la campaña de Américo Villarreal. Por supuesto que el crimen organizado financia a Morena y sus candidatos”.

“No tengo la menor duda de que este gobierno tiene vínculos tan claros con el crimen. Porque fue seis veces a Badiraguato a estrechar la mano a la madre de “El Chapo”, recordó.

Expuso que en la reforma presidencial “están poniendo el delito de narco terrorismo. Yo creo que vale la pena que le diga o lo convencimos o lo presionaron de Estados Unidos”.

Apenas estrené el megáfono y la senadora de morena me lo robó.



Compraré otros, aunque me los arrebaten así.



Nunca me callarán 😉 pic.twitter.com/bpFzOfJdxF — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 27, 2025

