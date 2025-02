Luego que Jorge Romero, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), planteó que debería de aplicarse cadena perpetua a servidores públicos que estén vinculados al narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "ellos tienen mucha cola que les pisen".

Esto, luego que difundieran varias fotografías de los abogados de Ismael "El Mayo" Zambada con dirigentes de Morena, entre ellas, la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria federal afirmó que su gobierno no establece relaciones de contubernio con nadie.

"El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, concluyó a partir de estas imágenes que debería de aplicarse cadena perpetua a funcionarios coludidos con el narco y afirma que la 4T reza para que "El Mayo" no hable en Estados Unidos de sus vínculos, en particular, de una supuesta relación del Cártel de Sinaloa y el expresidente López Obrador, ¿qué responde a estos ataques de la oposición?", se le preguntó.

"En mi caso, por ejemplo, me he tomado decenas de miles de fotografías y la verdad es que uno no pregunta quién eres, qué no eres. Vas caminando, vas a una reunión, alguien se acerca, se toma una foto, te tomas la fotografía, pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje, con la persona esta o las personas estas.

"Y repito, nosotros somos muy claros en eso: No establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, con nadie, con nadie, y si estas personas tienen algo con la ley, pues tienen algo con la ley. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Pero no establecemos relaciones ni de complicidad ni de contubernio con absolutamente nadie. Entonces, en efecto, ellos tienen mucha cola que les pisen", dijo.

