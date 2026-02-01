Más Información

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

Así lucen los nominados al Grammy en la alfombra roja de su 68° edición

Así lucen los nominados al Grammy en la alfombra roja de su 68° edición

Premios Grammy 2026; sigue EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia

Premios Grammy 2026; sigue EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

En el marco de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la reconoció la labor de los hombres y mujeres que han entregado su vida a Dios y afirmó que se deben visibilizar y sostener estas vocaciones, que siguen sanando heridas, reconstruyendo historias y sembrando esperanza a su paso.

A través de su editorial Desde la Fe indicó que “hay vidas que no hacen ruido, pero sostienen al mundo. Son las vidas consagradas: hombres y mujeres que, sin buscar reflectores, han decidido entregar su existencia a Dios y expresarla en el amor al prójimo. Personas que deciden habitar el mundo con la lógica del servicio, la gratitud y la esperanza”.

Lee también

“La vida consagrada no se reconoce por salir en la televisión o en las redes sociales, pero sí en los gestos cotidianos”, dijo.

“Está en la religiosa que vela una cama de hospital cuando la familia ya no puede más; en el hermano que acompaña procesos de rehabilitación sin preguntar por el pasado; en las consagradas que abren espacios seguros para mujeres víctimas de violencia; en quienes caminan junto a mamás embarazadas que atraviesan la soledad, el miedo o la precariedad. Ahí, donde muchos huyen, la Iglesia hace presencia a través de ellos”, agregó.

Lee también

Además, destacó que un ejemplo documentado y ampliamente reconocido es el testimonio de Madre Teresa de Calcuta, quien en los años más duros de la pobreza en la India abrió hogares para moribundos que eran rechazados por hospitales y por la sociedad.

“Ese impacto se multiplicó en miles de vidas tocadas por una vocación que entendió el Evangelio como cercanía. Los consagrados están llamados a ser “centinelas del amanecer”, no desde la comodidad, sino desde las periferias humanas, donde el dolor pide compañía, más que explicaciones”, concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]