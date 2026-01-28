En los gobiernos de la Cuarta Transformación ha habido 13 asesinatos de sacerdotes y, aunque la cifra es menor a los 19 registrados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, la violencia, extorsiones y amenazas del crimen organizado contra ministros religiosos se han multiplicado, denunció el Centro Católico Multimedial (CCM).

En conferencia de prensa para dar a conocer el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia católica en México, Omar Sotelo Aguilar, director de esa organización, advirtió que los criminales imponen normas en amplios territorios y en estructuras de orden y poder que se configuran en verdaderos “narcogobiernos”, lo que se ve reflejado en varias localidades del país donde el crimen organizado “prácticamente es el que gobierna”.

Detalló que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador 10 prelados fueron asesinados y en lo que va de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum ya suman tres.

Sotelo Aguilar denunció que hasta 80% de los homicidios de clérigos y otros delitos contra templos católicos permanecen en la impunidad.

“Aparece un fenómeno por demás preocupante: la escalada de violencia de alto impacto contra espacios religiosos y el ascenso de homicidios contra agentes de pastoral o bien laicos asociados a actividades parroquiales o que ejercen liderazgos particularmente en la protección de los derechos humanos”, enfatizó.

Recalcó que de los tres sacerdotes muertos en circunstancias violentas en el actual sexenio dos de ellos, el padre Marcelo Pérez, de San Cristóbal de las Casas, y el padre Bartolo Pantaleón Estrada, de Chilpancingo-Chilapa, eran notables líderes de su comunidad con un importante activismo social y labor pastoral.

“Si no se actúa con la contundencia que se requiere ahora el fuego de Veracruz, la violencia de Guanajuato, el horror de Jalisco y el marco de inseguridad e impunidad en diversas zonas del país continuará extendiéndose, y es cuestión de tiempo para que un magnicidio como el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo vuelva a ocurrir y enlute a la Iglesia de México”, sentenció.

Indicó que ha habido 23 asesinatos de laicos con actividades parroquiales en Chiapas y Guanajuato durante los gobiernos de izquierda.