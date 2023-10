Mujeres y jóvenes víctimas de violencia increparon a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, durante su visita al Senado de la República, donde participó en el foro “Logros y retos en el acceso a la justicia en la Ciudad de México”.

Los manifestantes denunciaron que sus casos permanecen en la impunidad debido a la incapacidad, negligencia y corrupción de la titular de Godoy, por lo que exigieron que desista en su pretensión por reelegirse en el cargo.

Cuando Ernestina Godoy exponía un balance de su administración y decía: “siempre he dicho, hay que mandar mensajes claros para los agresores de mujeres. Quien daña a una mujer tendrá consecuencias y no quedará impune. Tenemos cero tolerancia contra los agresores”, la señora Mariela Albarrán la interrumpió para denunciar su caso, en el que sus dos hijas fueron víctimas de violencia sexual.

"¡No ha habido respeto para las víctimas!", acusó.

🔴 Mariela Albarrán denunció el caso en el que sus dos hijas fueron víctimas de violencia sexual. ¡"No ha habido respeto para las víctimas"!, señaló.



Sin embargo, de inmediato otras mujeres asistentes al evento comenzaron a gritar: “Ernestina, hermana, aquí está tu manada” y “¡no estás sola!”, mientras el personal de seguridad del Senado retiró a la mujer que protestó.

Ernestina Godoy admitió que conoce a la persona que la increpó, pues dijo, "tuvo un asunto con nosotros muy largo”.

“La hemos escuchado varías veces, muchas veces y desafortunadamente no fue posible integrar una carpeta para hacer la imputación. Este asunto ya lo revisaron los tribunales de la ciudad y tribunales federales y nos han dado la razón. Hay momentos en que uno quisiera que las cosas fueran distintas, pero tampoco en la fiscalía vamos a fabricar culpables”, advirtió.

En entrevista posterior, la señora Mariela Albarrán narró que, en septiembre de 2019, sus dos pequeñas hijas fueron víctimas de violencia sexual infantil por parte de un pederasta que es exmagistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“No han dado cumplimiento a la recomendación de Derechos Humanos. Es una burla que esta mujer pretenda permanecer en el cargo y que no dé voz a las víctimas”, lamentó.

Minutos después, a la mujeres se le unieron otras personas que dijeron ser víctimas de delitos que han quedado impunes, que fueron respaldadas por el senador Emilio Álvarez Icaza y por otros activistas como Amado Avendaño y la diputada local Alessandra Rojo de la Vega, quienes esperaron a que la funcionaria saliera del salón del evento para increparla, aunque fue conducida por otro pasillo hacia el estacionamiento del Senado.

"¡Fuera Godoy!, ¡Fuera Godoy!, ¡Fuera Godoy!", le gritaron cuando avanzaba hacia el lado contrario del pasillo, rodeada de personal de seguridad y reporteros.

En conferencia de prensa posterior, acompañado de los manifestantes, el senador Álvarez Icaza denunció que Ernestina Godoy se niega a escuchar a las víctimas y en cambio asiste a un foro organizado por Morena para auto elogiarse.

“Llama la atención que la fiscal viene al Senado y no va al Congreso de la Ciudad de México. Se le pidió que fuera a rendir informe y siete meses se retrasó, y estuvo en el Congreso de la Ciudad de México vía internet, no estuvo físicamente. Acá viene a recibir aplausos, pero a las víctimas no las recibe”, recalcó.





