La oposición y Morena en el Senado se confrontaron por el viaje del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, a París, Francia, presuntamente en primera clase, en un vuelo de Air France.

La senadora Carolina Viggiano Austria, secretaria general del PRI, calificó como incongruente e hipócrita este viaje de Fernández Noroña.

Lamentó que el presidente del Senado acudiera a la reunión de presidentes de parlamentos europeos en Estrasburgo, Francia, con un discurso clasista y racista, y “viajando en primera clase, me parece que es lo más incongruente que hemos visto”.

“Simplemente, yo diría en una palabra es un hipócrita. (…) Yo creo que tiene que dar una explicación a todo mundo, no solo al pleno, aquí están muy limitados los viajes. Tiene que ser congruente con lo que él pregona todos los días, me parece que es un farsante. (…) Me parece que él ha sido carroñero toda su vida, y hoy es un ambicioso, es un codicioso y es un acomodaticio del nuevo régimen”, afirmó.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, consideró que el senador de Morena tiene que dar una explicación sobre el costo de este viaje y la incongruencia de su discurso, cuando pregona la narrativa de la austeridad republicana.

“Por supuesto, que tendrá que justificarlo. Por supuesto que es una contradicción frente al planteamiento de la austeridad republicana. Pero, en todo caso le corresponderá a él (explicar) cómo fue que lo pagó”, dijo.

En contraparte, las senadoras de Morena Margarita Valdez y Verónica Camino defendieron a Fernández Noroña, al señalar que más allá de criticar el costo del viaje, lo importante es que llevó la representación del Senado a un foro tan relevante como el de presidentes de los parlamentos europeos.

Margarita Valdez dijo que no hubo dispendio en el pago de los boletos de avión del senador Fernández Noroña, ya que seguramente la aerolínea en que viajó le otorgó un asiento en primera categoría por los puntos que ha acumulado en otros vuelos.

“A mi me tocó viajar el año antepasado a un evento de salud y por los puntos que acumulé durante seis años me dieron el ascenso a primera clase. Viaje cómodamente, un viaje muy largo hasta Berlín, y en esta ocasión, si a él le dieron el ascenso creo que es más que merecido”, afirmó.

“El que nos haya ido a representar a un evento de asambleístas, de legisladores, de presidentes, es muy bueno, eso es lo que es más importante”, apuntó.

⁃¿Pero, no hay contradicción con el discurso que ustedes postulan de la austeridad republicana?, se le preguntó.

⁃Yo creo que no, porque no gastamos el dinero del pueblo, es una ganancia que tienen las aerolíneas y que se la dan a los clientes que juntan puntos y que no los gastan. Creo que no, creo que lo importante, reitero, es que estemos representados como Senado mexicano en eventos de esta magnitud”, respondió.

La yucateca Verónica Camino coincidió en que no hay nada criticable en que el presidente del Senado viaje en primera clase.

“Yo no encontraría de esta forma que hubiera hecho algo malo si la aerolínea le cede a Fernández Noroña, le obsequia el ascenso por los puntos acumulados. Yo entiendo una cosa es que se diga algo de lo que parece, pero realmente no es”, explicó.

Insistió que si la aerolínea le dio el ascenso a Business Clase, el viaje de Gerardo Fernández Noroña está justificado.

