Un contingente de venezolanos se manifestó para exigir la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela, quienes denunciaron que actualmente todavía hay más de 800 detenidos, pues afirmaron solo se han liberado alrededor de 100.

Alrededor del mediodía, los manifestantes comenzaron a concentrarse en la Torre del Reloj del Parque Lincon en Polanco, donde colocaron las fotografías de los presos políticos y guardaron un minuto de silencio por ellos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús Sánchez demandó la liberación plena y completa de los presos políticos y explicó que oficialmente de los 840 detenidos solo se han liberado a cerca de 100, “pero persiste una cantidad importante de los que siguen en prisión, a quienes también han torturado”.

Por otro lado, acusó que el gobierno actual ha ejercido constantes agresiones contra la población de Venezuela, “pues cualquiera que haga una manifestación, por leve que sea, te revisan tu teléfono y vas preso”.

Con respecto a la reciente asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, opinó que es un gobierno ilegítimo, “porque decidió mantenerse en el poder por encima de la decisión del pueblo de Venezuela en las últimas elecciones”.

Sobre la intervención estadounidense en el país, expresó que aunque la izquierda ha alegado que fue un secuestro y una invasión “para nosotros fue una acción contra un criminal, contra un gobierno que se ha instituido como un gobierno criminal”.

Héctor Urgelles, secretario de Organización Nacional de Alianza Bravo Pueblo, indicó que el objetivo de la concentración fue visibilizar la gran cantidad de presos políticos en Venezuela, “porque a pesar de la intervención de Estados Unidos quienes están encargados del gobierno no han cumplido con el mandato de liberar a las personas presas sin ninguna razón”.

“Al día de hoy se presume que todavía hay más de 800 presos políticos en Venezuela, algunos solamente por poner un tuit, otros simplemente por expresar que no están de acuerdo con la forma tiránica que venía gobernando Venezuela”, dijo.

Ante la reciente intervención estadounidense, señaló que “nosotros hubiésemos preferido una salida completa de todos los maleantes que están ahí […] Nos llena de alegría que Maduro esté preso, pero nosotros quisiéramos que fueran presos todos los que están todavía incrustados en el gobierno”.

Además, confió que el proceso de transición en Venezuela sea un periodo corto, “para que en los próximos meses se puedan realizar elecciones, porque estamos seguros de que María Corina Machado va a ser presidenta de Venezuela”.

“Se empieza a sentir el crecimiento en Venezuela, se empieza a sentir un ambiente de libertad y esperamos que otros países como México nos apoyen”, manifestó.

“El mundo comienza a darse cuenta que lo que estamos viviendo es algo que no es una cuestión de ideología, porque estábamos en manos del hampa y la única manera de salir era con una intervención militar”, añadió.

