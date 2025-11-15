UNAM suspende aplicación de vacunas por agresión contra sus trabajadores; condena violencia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este sábado 15 de noviembre se suspendió la jornada de vacunación en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025, luego de que personal universitario fue víctima de agresiones por parte de personas que exigían ser inmunizadas aún cuando ya había terminado la aplicación de vacunas.

“La UNAM reprueba categóricamente la violencia en cualquiera de sus expresiones. Lamenta que este suceso, que fue una excepción, haya afectado la operación del Mega Centro”, expresó en un comunicado oficial.

Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM y responsable del Centro, indicó que la tarde del pasado viernes 14 de noviembre un grupo de personas, que arribó luego de la conclusión de operaciones de ese día, exigió a gritos ser vacunado. Cuando el personal universitario les aclaró que podrían asistir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios.

Foto: Arantxa Meave

Hasta este viernes 14 de noviembre se atendió a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas; de ellas, 27 mil 9 fueron de influenza, 11 mil 380 de neumococo, 26 mil 274 de COVID-19 y nueve mil 008 de vacuna triple viral.

Quienes no pudieron ser inmunizadas hoy, informó la universidad, serán contactadas a partir del martes 18 de noviembre por personal de la DGAS para la vacunación en grupos pequeños.

La UNAM agradeció a miles de personas que asistieron a aplicarse sus inmunizaciones, así como al IMSS, ISSSTE, PEMEX y a las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México por su colaboración, y expresa su reconocimiento a las y los voluntarios de la comunidad universitaria quienes en jornadas de más de 12 horas hicieron posible dicha campaña.

