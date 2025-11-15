Sin importar las bajas temperaturas o el rayo de sol a todo lo que da, cientos de capitalinos acuden cada martes al Zócalo Ciudadano para externar sus demandas, dudas y peticiones a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a su gabinete, y aprovechan para vacunarse contra enfermedades respiratorias.

A veces la espera es larga, de más de cuatro o cinco horas en algunos casos, pero para muchos “es la única opción” de tener un acercamiento directo con algún funcionario, cuentan.

Es 11 de noviembre. El frío y viento helado característico de otoño no impide que adultos mayores, algunos con bastón o silla de ruedas, así como ciudadanos de todas las edades, se den cita en los alrededores de la carpa donde tienen lugar las audiencias.

El evento está programado para las 16:00 horas, pero desde antes hay filas de capitalinos provenientes de distintas alcaldías que aguardan a que les den acceso.

“Vengo a ver un asunto de salud de mi mamá, porque necesita que la operen. Ella no puede venir porque está grande, y yo la verdad no me la puedo traer, es mucho relajo sacarla de la casa”, comenta la señora María dentro de la carpa.

Adentro, la cantidad de pendientes que le urgen a la ciudadanía son muchos: desde asuntos de vivienda, falta de agua potable en sus domicilios, solicitudes para la poda de árboles o bacheo en sus colonias, hasta casos más severos, como despojos o juicios pendientes son atendidos por el gabinete.

Entre los pasillos, personal del gobierno obsequia café de olla y sándwiches a los ciudadanos, para que la espera no se haga tan pesada para quienes todavía no llega su turno. Aunque lo habitual es que los pasillos estén abarrotados de gente que viene y va entre las sillas donde espera la gente, en esta ocasión se ven bastantes asientos vacíos.

Y es que la novedad del Zócalo Ciudadano de estas semanas es la vacunación contra Covid-19 o influenza, enfermedades respiratorias que aumentan por la temporada invernal. En una zona apartada a las mesas donde los secretarios y servidores públicos brindan atención a los habitantes, se instalaron unas mesas donde personal de salud aplica las vacunas de manera gratuita.

“Vine acá porque me enteré por un vecino que iban a estar vacunando en el Zócalo. Nada más dije en la entrada que me iba a venir a vacunar y me dejaron pasar”, dice Octavio, un hombre mayor que hace fila a la espera de que le apliquen la vacuna contra influenza.

En el fondo, sobre un templete con varias sillas despacha la jefa de Gobierno, a quien de pronto se le escucha decir “Secretaría de Gobierno”, “Secretaría del Agua”, para pedir a los titulares que se acerquen a apoyar en los casos que ella atiende, según lo que se necesite.

En la audiencia número 50 de esta administración, se contó con un aforo de mil 660 personas y se atendieron mil 39 casos, de los cuales, nueve fueron atendidos personalmente por la jefa de Gobierno.