La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a Véronique Sophie Ávila Foucat como nueva directora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) para el periodo 2026-2030, en medio de desafíos nacionales e internacionales que exigen mayor rigor científico y participación en los debates públicos.

Durante la ceremonia de toma de posesión, Ávila Foucat aseguró que la pluralidad de pensamiento y el rigor académico que distinguen al Instituto serán fundamentales para enfrentar los retos económicos, sociales y ambientales del país.

“Ello nutrirá los diálogos y las discusiones que podamos conformar de manera colectiva”, afirmó.

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En representación de la Rectoría, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva, le dio posesión del cargo y señaló que uno de los principales retos será fortalecer la visibilidad y presencia pública del Instituto.

También planteó la necesidad de que el IIEc participe con mayor claridad en debates de coyuntura nacional e internacional, además de fortalecer la cohesión interna y la colaboración académica entre investigadores.

¿Quién es Véronique Sophie Ávila?

Ávila Foucat nació en la Ciudad de México en 1974 y cuenta con 17 años de trayectoria dentro del Instituto, donde se desempeña como investigadora titular C de tiempo completo.

Es doctora en Economía Ambiental y Manejo de Ecosistemas por la Universidad de York y maestra en Manejo Integral Costero por la Universidad de Newcastle Upon Tyne, ambas en Reino Unido, además de ser bióloga egresada de la UNAM.

La académica ha enfocado sus investigaciones en economía de hogares rurales, desarrollo rural, valoración económica de servicios ecosistémicos y evaluación de políticas públicas, con especial énfasis en sistemas socioecológicos y resiliencia ambiental.

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Su trayectoria le valió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2012 y el Premio Universidad Nacional 2025 en investigación económico-administrativa, ambos otorgados por la UNAM.

Además, ha dirigido 22 proyectos de investigación nacionales e internacionales y actualmente coordina el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, integrado por instituciones académicas, investigadores y especialistas de diversas disciplinas.

También mantiene colaboraciones con organismos internacionales, organizaciones civiles y entidades gubernamentales, además de participar en distintos comités editoriales y revistas académicas especializadas.

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