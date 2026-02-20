La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó al ministro Giovanni Figueroa Mejía, el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

De esta manera, Figueroa Mejía será el encargado de analizar y presentar al pleno de ministros un proyecto de sentencia en el que se resolverá en definitiva si la condena de 45 años de prisión que se le impuso al michoacano por el magnicidio cometido durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994, fue la correcta.

A petición de la Fiscalía General de la República, el pleno del Alto Tribunal decidió en enero pasado atraer la revisión del amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Estado de México, que anuló la sentencia de 45 años y ordenó emitir una nueva conforme al Código Penal de Baja California que establecía una pena máxima de 30 años de cárcel al momento de que ocurrieron los hechos, lo que daría por cumplida la sentencia contra Aburto Martínez.

Lee también Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía durante sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN

Con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González, y el impedimento de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, una mayoría de seis ministros aprobó atraer el caso en el cual los ministros establecerán el parámetro para analizar un procedimiento penal ante un magnicidio.

En octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel dictada en 1994 contra Mario Aburto Martínez, y derivado de ello la FGR impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el fallo protector.

En consecuencia, el asunto llegó a la extinta Primera Sala que revocó al amparo a Mario Aburto y ordenó al Primer Tribunal Colegiado, reponer el procedimiento en el juicio de amparo, debido a que durante el proceso no fueron consideradas las víctimas, es decir los familiares del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr