Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, reportó que al corte de mayo se registraron más de 42 millones de visitantes en México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez Zamora aseguró que el Mundial de futbol fue “excepcional”.

“El 11 de agosto tenemos los datos del Inegi de junio, pero seguimos creciendo por arriba de la media. Llegamos a más de 42 millones de visitantes, que son un 8% más, y más de 24 millones de turistas”, señaló

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Ante la estrategia contra el sargazo, la secretaria de Turismo indicó que a partir de octubre y hasta abril es la temporada alta en Tulum: “Y estamos planeando todo para recibir a los visitantes, vengan a México, es grandioso.

“Tenemos grandes números, pasamos un Mundial excepcional, una anfitriona, una calidez e hicimos historia, y esa historia tendrá frutos de manera inmediata porque hoy existe un motivo más para visitar este gran gran México”.

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Destacó atracciones turísticas como el Parque del Jaguar, con acceso gratuito para toda la población de Tulum, y con museo, zona gastronómica y otras actividades.

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