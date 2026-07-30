Nación | 30-07-26 | 09:34 |

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de , reportó que al corte de mayo se registraron más de 42 millones de visitantes en México.

En la conferencia mañanera de la presidenta , Rodríguez Zamora aseguró que el fue “excepcional”.

“El 11 de agosto tenemos los datos del Inegi de junio, pero seguimos creciendo por arriba de la media. Llegamos a más de 42 millones de visitantes, que son un 8% más, y más de 24 millones de turistas”, señaló

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Ante la estrategia contra el sargazo, la secretaria de Turismo indicó que a partir de octubre y hasta abril es la temporada alta en Tulum: “Y estamos planeando todo para recibir a los visitantes, vengan a México, es grandioso.

“Tenemos grandes números, pasamos un Mundial excepcional, una anfitriona, una calidez e hicimos historia, y esa historia tendrá frutos de manera inmediata porque hoy existe un motivo más para visitar este gran gran México”.

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Destacó atracciones turísticas como el Parque del Jaguar, con acceso gratuito para toda la población de Tulum, y con museo, zona gastronómica y otras actividades.

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