Tribunal perfila resolver idoneidad de Tania Contreras; PAN advierte "embestida a la libertad de expresión"

El diputado federal del PAN, Federico Döring, denunció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “se encuentra a punto de consumar una nueva embestida contra la libertad de expresión", ya que el próximo miércoles 16 de julio se resolverá la idoneidad de Tania Contreras, figura polémica que ha buscado censurar a Héctor de Mauleón tras la publicación de su columna: "Huachicol y poder judicial en Tamaulipas".

“Mucho ojo. Cuidado. Mañana podrían poner el último clavo en el ataúd de la libertad de expresión. Una nueva canallada en contra de los ciudadanos y a favor de los políticos de Morena”, advirtió el panista sobre un Poder Judicial "a favor de los intereses de Morena".

Además, indicó, se resolverá la legalidad del nombramiento de los magistrados Selena López y Ricardo Barrientos, ambos impulsados por Contreras López en el Tribunal Electoral local de Tamaulipas, pese a tener vínculos personales y conflictos de interés.

Lee también La columna de huachicol que lo desató todo; cronología del intento de censura contra de Mauleón y EL UNIVERSAL

En el video, Döring cuestionó la congruencia de la Sala Superior, que en su momento aceptó la intervención del Senado en el proceso de designación judicial, y ahora podría desestimar la impugnación ciudadana contra Contreras pese a que, dijo, “no goza de buena reputación y tiene un claro conflicto de interés con la probidad judicial”.

El diputado albiazul recordó que el magistrado Barrientos fue subordinado del esposo de Tania Contreras y fue quien elaboró el proyecto de sentencia con el que se intentó silenciar a De Mauleón, revirtiendo una primera resolución que había desechado la queja por infundada.

También cuestionó el nombramiento exprés de Selena López, pariente de Contreras, quien llevaba apenas ocho días en el cargo y cuyo nombramiento violaría el principio de no modificar la integración de tribunales durante un proceso electoral ya iniciado.

Lee también Tras arancel, productores de jitomate se reúnen con gobierno federal; "vamos a superar el desafío impuesto por EU", afirman

“El tribunal funcionaba con tres integrantes. No había necesidad de nuevos nombramientos. La Sala Superior ha sostenido históricamente que no se pueden hacer designaciones en pleno proceso electoral. ¿Van a traicionar ahora su propio criterio?”, cuestionó.

Döring exhortó a las y los magistrados de la Sala Superior “a que se pongan del lado de los ciudadanos y no del poder político”.

“Ya nos fallaron muy gravemente con el caso del dato protegido, cuando decidieron que un ciudadano podía ser sancionado por criticar a un político. Ojalá no vuelvan a fallarnos. No vuelvan a darle la espalda a los mexicanos. No se poltronen con el poder político en contra de los ciudadanos”, sentenció.

Finalmente, Federico Döring dijo que la bancada del PAN defenderá la libertad de expresión, la autonomía del Poder Judicial y el derecho de los ciudadanos, “señalando sin miedo a los corruptos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em