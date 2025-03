Tribunal Electoral perdona multa de 37 mdp al Partido Verde; INE no probó simulación de gastos, argumenta El magistrado Felipe Fuentes sostuvo que el INE no pudo probar de forma contundente que no se realizaron los cursos en el plazo y según el programa establecido

Partido Verde Ecologista de México. Foto: Mitzi Olvera Mendoza/EL UNIVERSAL