La magistrada Tania Contreras previamente había pedido dar de baja una columna del periodista Héctor de Mauleon por atques en su contra.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas resolvió revocar la decisión emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), relacionada con una denuncia presentada por una ciudadana en su calidad de candidata a Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, y ordenó a la autoridad emitir una nueva determinación dentro de un plazo de 24 horas.

La promovente presentó una denuncia en contra de diversos medios de comunicación digitales, por posibles actos de calumnia y violencia política en razón de género, en prejuicio de su imagen y dignidad como candidata.

El IETAM resolvió el 7 de mayo declarar improcedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, que consistían en retirar publicaciones en redes sociales y páginas web, así como prevenir nuevas publicaciones ofensivas, con el argumento de que no existía la necesidad de aplicar tales medidas.

En el análisis y estudio de la demanda, las Magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral, consideraron fundados los agravios promovidos por la denunciante, “toda vez que la autoridad no aplicó correctamente la metodología para detectar expresiones de violencia basada en estereotipos de género. Además, no se analizaron todas las publicaciones denunciadas, y no se consideró adecuadamente el posible daño a la honra, imagen y reputación de la candidata, dejando desprotegidos los derechos político-electorales de la denunciante en el marco del proceso electoral”, indica un comunicado.

En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral resolvió por unanimidad de votos, revocar la resolución impugnada y ordenó a la autoridad responsable emitir una nueva determinación dentro de un plazo de 24 horas, en la que se analicen correctamente los hechos denunciados y se valore si corresponde conceder las medidas de protección solicitadas, de conformidad con los principios legales y la perspectiva de género.

