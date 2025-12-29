Más Información
Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas, Estados Unidos expresó sus condolencias a nuestro país.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó en redes que las oraciones están con todas las personas afectadas y lesionadas.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca.
"Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados", expresó el diplomático estadounidense.
Embajada de España expresa sus condolencias por descarrilamiento de Tren Interoceánico
La Embajada de España en México también expresó sus sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas "en el trágico accidente del Tren Interoceánico".
"Así como su solidaridad con las personas heridas y con el pueblo de México en estos momentos de dolor", externó la embajada española.
