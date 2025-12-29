Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas, Estados Unidos expresó sus condolencias a nuestro país.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó en redes que las oraciones están con todas las personas afectadas y lesionadas.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca.

Lee también Tren Interoceánico: Lesiones, golpes y cinco fracturas: saldo médico tras descarrilamiento; IMSS da de alta a 14 pacientes

"Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados", expresó el diplomático estadounidense.

Embajada de España expresa sus condolencias por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Embajada de España en México también expresó sus sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas "en el trágico accidente del Tren Interoceánico".

"Así como su solidaridad con las personas heridas y con el pueblo de México en estos momentos de dolor", externó la embajada española.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr