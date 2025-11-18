Las 18 personas detenidas durante los disturbios del sábado en la marcha de la Generación Z, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron trasladadas ayer al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para efecto de su audiencia inicial.

Autoridades capitalinas indicaron que los detenidos —dos mujeres y 16 hombres de entre 19 y 60 años— enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio, robo agravado y agresiones, derivadas de los enfrentamientos ocurridos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Familiares y asesores legales de nueve detenidos se reunieron afuera de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Uno para obtener información sobre su situación jurídica y estado de salud. Los implicados permanecían en esta agencia ministerial desde su detención en el Zócalo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Paulina Miroslava Carreón, prima de Eduardo, uno de los imputados, dijo que su familiar se manifestaba de manera pacífica cuando presenció que policías de la SSC presuntamente golpeaban a una familia.

Según su testimonio, Eduardo intervino para detener la agresión, momento en que los agentes lo sometieron y lo detuvieron.

Además, aseguró que el estudiante fue detenido de manera injusta y golpeado por los elementos policíacos durante los hechos.

Alrededor del mediodía de ayer lunes, un primer convoy de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) trasladó a siete personas al Reclusorio Norte. Elementos de la Policía de Investigación resguardaron la unidad oficial en un operativo cerrado y con alta presencia de agentes.

Horas más tarde, un segundo convoy trasladó a otras ocho personas bajo un dispositivo similar. Sus defensores legales indicaron que los imputados fueron movidos al penal capitalino para la realización de sus audiencias iniciales, en las que se determinará su situación jurídica conforme a los delitos que se les imputan.

Los familiares señalaron que, hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades ha sido limitada y que desconocen detalles del estado físico de los detenidos tras su arresto el pasado sábado.