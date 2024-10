De manera sorpresiva, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas solicitó licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido.

Al final de la maratónica sesión que inició la mañana del miércoles y concluyó en la madrugada del jueves, la Mesa Directiva dio a conocer una comunicación del legislador de la bancada naranja en la que pide se le conceda licencia.

De inmediato, la solicitud se puso a votación del Pleno, que autorizó que Colosio Riojas se separe del cargo.

El expresidente municipal de Monterrey no asistió a la sesión por motivos de salud.

En un video publicado en Instagram desde una cama de hospital, explicó que fue internado de emergencia debido a fuertes dolores de espalda, que le provocó una lumbalgia.

Sin embargo, unas horas después, en otro video, aseguró que ya había pasado la crisis y que le administraron medicamento para estabilizarlo.

“Estoy bien, gracias a Dios, fue un tema de una lumbalgia muy fuerte que prácticamente me inmovilizó, afortunadamente ya me inyectaron algo, me recetaron algunos analgésicos, reposo y llevármela más tranquila. Muchas gracias en verdad por estar pendientes, muchísimas gracias a Diosito que no fue tan grave”, expresó en ese segundo video.

Luego de que fue autorizada su licencia, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tomó protesta a la suplente de Colosio, Tavita Ortiz Hernández.

