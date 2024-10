Hospitalizan a Luis Donaldo Colosio Riojas; “estoy bien, nada grave”, afirma

Esta mañana, el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que, como consecuencia de una lumbalgia, tuvo que ser hospitalizado, aunque descartó que se tratara de algo grave.

“Buenos días, ¿cómo están? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda y piernas. Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento, pero que cosas. Es la edad”, expresó con risas en un video en sus redes sociales.

Tras la hospitalización, el senador emecista aseguró que se encuentra bien y agradeció a quienes le escribieron mensajes de apoyo y estuvieron pendientes de su estado de salud.

“Primero que nada muchas gracias a todas y todos que han estado mandando mensajes de apoyo y han estado pendientes. Estoy bien, gracias a Dios. Fue un tema de una lumbalgia muy fuerte que prácticamente me inmovilizó. Afortunadamente ya me inyectaron algo, me recetaron algunos analgesicos, reposo y llevarmelo más tranquilo. Muchas gracias por estar pendientes y gracias a Diosito que no fue nada grave”, indicó en una grabación en redes sociales.

