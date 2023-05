Tras ser declarado como persona no grata en Perú, AMLO lamenta no poder ir a Machu Picchu El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores peruanos que votaron en contra de declararlo persona no grata; “ni modo, nos cepillaron”, dice

Tras ser declarado como persona no grata en Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó al señalar que no podrá conocer Machu Picchu. Foto: Germán Espinosa