El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que después de la crisis generada por Covid-19, su gobierno ya logró remontar el problema económico y ya se registra crecimiento económico y no se tiene problemas presupuestales.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que su gobierno tiene recursos para garantizar el servicio de salud, en donde, afirmó, no hay límite presupuestal para que el ISSSTE y el IMSS Bienestar ofrezca un servicio de primera.

“Afortunadamente después de la pandemia y de la crisis, logramos remontar el problema económico y ya tenemos crecimiento económico y no tenemos problema presupuestal, tenemos recursos para la salud que es prioritaria, no hay límite, todo lo que se necesita para que el servicio en el ISSSTE sea de primera y lo mismo el IMSS Bienestar, atender a más de 50 millones de pesos que no tienen seguridad social”, declaró.

Lee también Oposición en Senado insiste que comparezca López-Gatell para informe final sobre manejo de pandemia

Cofepris abre convocatoria para que empresas comercialicen vacunas anticovid

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó hoy la convocatoria para que las empresas dueñas de las vacunas contra Covid-19 obtengan el registro sanitario para comercializarlas en el país.

“Antes de obtener el registro sanitario, requisito indispensable para comercializar cualquier vacuna o insumo para la salud, las empresas deberán comprobar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, los cuales serán evaluados por personal dictaminador especializado en medicamentos biológicos y biotecnológicos”, detalló en un comunicado.

Especificó que las empresas deberán abstenerse de cualquier intento de interferir directa o indirectamente en la evaluación del producto farmacéutico, porque “toda actividad irregular será denunciada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las autoridades competentes en la materia”.





















maot