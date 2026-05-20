Al grito de "¡justicia, justicia, justicia!", agricultores y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde acordaron reunirse con niveles de subsecretarios “para arriba” para que sus demandas sean cumplidas.

Esto, tras la convocatoria a una gran manifestación a la que convocaron este miércoles en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Tras ingresar alrededor de las 14:30 horas a la Segob, Baltazar Valdez, líder nacional del Frente para el Rescate del Campo Mexicano, explicó que también buscan un encuentro con la nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, tras las fallidas negociaciones con el exsecretario Julio Berdegué.

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“No aceptamos ninguna negociación que no sea con los subsecretarios”, dijo Valdez al referirse a que esperan una respuesta entre hoy y mañana para reunirse.

Ante las exigencias de soluciones al campo, indicó que si no hay una respuesta del gobierno federal, los mismos campesinos optarán por otras acciones “de mayor presión” como el boicot Mundial.

“Siempre voy a desconfiar de este gobierno porque tenemos demasiadas experiencias donde se incumple la palabra”, expresó el líder del Frente para el Rescate del Campo Mexicano.

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“La intención es quedarnos”, advirtieron los campesinos.

David Esteva, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), señaló que se les ofreció una mesa de diálogo para mañana jueves, aunque “no tenemos la confianza total”.

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