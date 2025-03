Al empezar la marcha nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), secretarios aceptaron la propuesta de Claudia Sheinbaum, quien dijo durante la conferencia matutina que no era necesario un paro nacional y podría reunirse con ellos.

“Tomamos la palabra Presidenta, vamos hacia Palacio Nacional, esperemos que reciba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que retire esta iniciativa de reforma a la Ley de ISSSTE presentada el pasado 7 de febrero y que no contempla las demandas fundamentales que hemos hecho. La abrogación de la Reforma 2007 y la abrogación de la Reforma Educativa”, señalaron durante un mitin.

CNTE marcha al Zócalo contra iniciativa de Sheinbaum a Ley del ISSSTE. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

Más de 20 estados han reportado movilizaciones, mientras que cientos de escuelas de todo el país están en paro nacional por 48 horas, de no ser recibidos, podría extenderse hasta 72 horas, según dijeron. Así, se manifiesta en contra de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.

“La iniciativa que presentó la Presidenta el 7 de febrero no contempla las demandas que le hemos planteado en las mesas que hemos subido directamente con la Presidenta. Esta iniciativa no contempla ninguno de los puntos de una jubilación digna para todos los trabajadores al servicio del Estado. No basta concentrarnos con el director del ISSSTE, con la Secretaria de Gobernación, sino es importante la presencia de la propia Presidenta para que retome, como hemos visto en el momento, las demandas de este gran movimiento magisterial”, dijeron.

Piden todos sus derechos que les fueron quitados y se están viendo violentados, les sean devueltos. Además, exigen una reforma educativa, jubilación a los 28 y 30 de servicio respectivamente y aumento salarial emergente.

Desde las 10:00 horas de este 7 de marzo, integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 se congregaron en el Ángel de la Independencia y emprendieron la movilización, con carteles y vestidos de rojo, se estima que al menos 3 mil trabajadores piden el cumplimiento de sus demandas.

“Estamos manifestando en conformidad y una representación se encuentra en estos momentos, estamos generando las condiciones, compañeros y compañeras, para llegar al paro de 72 horas el 19, 20 y 21 de marzo de manera masiva”, declararon.

Dijeron no les basta el discurso que les da la Presidenta de la República, enfatizaron que dicha reforma no contempla ninguna necesidad de lo que han planteado constantemente, como los años de servicio y regresar al sistema solidario.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Esperemos que después de la culminación de esta marcha, realmente la Presidencia tenga una propuesta concreta y no vaya a ser una mesa más de las que se han realizado. Por eso, compañeros y compañeras, hacemos el llamado a que estemos atentos a esta información y a generar las condiciones para que tengamos unificados y organizados a esta Jornada Nacional de Lucha. ¡Más compañeros y compañeras atrás!”, mencionaron.

Esta mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que hay mesas de trabajo con la CNTE y con el SNTE sobre la reforma al ISSSTE.

