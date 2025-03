Ante las protesta que ha realizado la CNTE en contra de la nueva Ley del ISSSTE y en donde ha amagado con un paro nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no hará nada en contra del magisterio y que no es necesario el paro.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que si es necesario, ella personalmente se reuniría con las y los maestros para explicarles la iniciativa de reforma, la cual, afirmó, busca mejores jubilaciones para este sector.

Destacó que hay mesas de trabajo con la CNTE y con el SNTE sobre este tema.

“Por supuesto que queremos pensiones y mejores condiciones para los maestros y maestras. Estamos en mesas de trabajo con el SNTE como con la CNTE", dijo.

"Habían comentado de la posibilidad de un paro nacional", se le preguntó.

"No hay necesidad, claro ellos están en su derecho, pero no hay ninguna necesidad. Se van a reunir la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) y si es necesario yo me reúno con ellos para poder explicar adecuadamente lo que se planteaba que era en relación al Fovissste esencialmente, y cómo estamos trabajando para mejorar las condiciones de jubilación de las y los maestros de México", contestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr