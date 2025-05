Tomen en cuenta a quienes están cerca del pueblo, dice Sheinbaum sobre elección judicial; llama a votar el 1 de junio

En la Sierra Tarahumara, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la justicia no ha sido pareja en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que pidió que en la elección al Poder Judicial se tomen en cuenta a quienes están cerca del pueblo.

"(...) representa tener un buen sistema de justicia en nuestro país, porque la justicia no ha sido pareja en México. El Poder Judicial, pues hay mucha corrupción. Y ahí, pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre. Ahí no hay justicia", comentó la mandataria.

"Así que esta es una invitación para que todas y todos participemos el primero de junio y elijamos a aquellas personas que estén cerca del pueblo, a quienes ustedes decidan, pero que estén cerca del pueblo", añadió.

Durante el Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, iniciado en 2021 para saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, Sheinbaum Pardo firmó dos decretos de reconocimiento de propiedad comunal tradicional de tierras, a través de los cuales se restituyen 502.3 hectáreas a la comunidad de Mesa Colorada del pueblo Ódami y 317.9 hectáreas a la comunidad de Mogótavo del pueblo Rarámuri, lo que significa regresarles la tierra que siempre ha sido suya.

"Lo que hacemos hoy de regresarle tierras a los pueblos indígenas, a darles la tierra que siempre fue de ustedes, lo que hacemos es reivindicar ese humanismo, la justicia, una justicia histórica que reconoce lo que llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseguró desde Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Agregó: “Le damos continuidad en particular al Plan de Justicia para toda la Sierra Tarahumara, para los pueblos Rarámuri y Ódami, por una razón, por justicia y además porque ustedes se merecen todo. Porque han guardado su cultura, su historia, su amor por la tierra, su amor por su lengua, su amor por las familias y nosotros como Gobierno de México lo que tenemos que hacer es reconocer esa historia y esa justicia”, agregó.

Destacó que además hoy también arranca el programa de Caminos Artesanales con el que se construirán 16 en la región.

Además de que el Plan de Justicia también contempla acciones de electrificación, acceso a la salud y al agua potable, restauración de bosques, educación. Así como la creación de brigadas de salud permanentes como parte del programa Salud Casa por Casa y la formación de profesionales de la salud que sean parte de las mismas comunidades indígenas.

Al respecto, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que se asignaron 354 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social para los pueblos tepehuanos y rarámuris, de los cuales 10 millones se invertirán directamente en Baborigame.

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Vega, resaltó que en diciembre pasado el gobierno federal comenzó con el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional, y que a la fecha se han restituido en total 2 mil 998.9 hectáreas a pueblos indígenas en el país.

