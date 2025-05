Convocan a marcha nacional contra elección judicial el 1 de junio; llaman a no votar en el "Domingo negro"

A dos semanas de llevarse a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), usuarios de redes sociales y políticos de oposición llamaron a la población a no votar por la “justicia”, entre ellos, el ex presidente de México, Vicente Fox:

“Toda mi vida he llamado a votar… pero el 1 de junio, no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores, ¡esto no es democracia, es control absoluto! ¡defendamos el estado de derecho!”, expresó el exmandatario en su cuenta de X.

En otra publicación, agregó: “Ya vimos el costo de destruir: el aeropuerto, la selva devastada, la democracia herida, el IFE y el INAI desmantelados, ¿ahora la justicia también será por botín político? No podemos permitir que el Poder Judicial caiga en manos de intereses y complicidades. ¡Defendamos la República!”, señaló.

Lee también Votar en elección judicial llevará tiempo: Sheinbaum; “tiene que haber muchos lugares en la casilla para evitar filas muy grandes”

Oposición y usuarios de redes sociales llaman a marcha por elección judicial el próximo 1 de junio. Foto: Especial

Por otro lado, asociaciones de la sociedad civil, convocan a una marcha ciudadana llamada: “Domingo Negro, por el rechazo a la dictadura”, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México partiendo del Ángel de la Independencia el próximo 1 de junio a las 11:00 horas, así como en otras ciudades del país.

En la red social X, circulan distintas imágenes que invitan a la población a no votar por personas juzgadoras, derivado de la reforma al Poder Judicial aprobada por Morena y sus aliados: “Las urnas vacías no son apatía, son conciencia. Cuando no hay democracia, no hay por qué participar”.

La organización México Unido describió la elección judicial como “amañada”, por lo que invitó a no legitimar los comicios del 1 de junio. Otros usuarios invitan a no legitimar el “fraude”: “Salgamos a las calles a demostrar que somos más quienes dejamos las #UrnasVacias Tu voto solo valida su teatro”, aseguran.

Lee también INE pide a gobiernos estatales dar recursos a OPLES; ustedes reformaron su constitución para elección judicial, señalan

Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa informando respecto a cómo votar y cómo identificar cada boleta, al igual que simpatizantes de Morena.

Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego convocó a sus sobrinos, a la ciudadanía y a todas las personas que saben que esta “farsa en la elección de jueces está mal”, a organizar un boicot contra la votación para elegir al Poder Judicial.

“Ya basta de que nadie haga nada ni diga nada mientras MORENA destruye al país. Que sepan que no estamos de acuerdo. Creo que ir a votar, equivale a validar y legitimar un golpe de Estado y ser parte de la ruina futura de México. Yo creo que NO debemos participar en esto por dignidad y porque moralmente está mal”, aseguró.

En una publicación de la red social X, dijo que veta a la reforma judicial y cuestionó: “¿ustedes se van a quedar de brazos cruzados?”. A lo que sus seguidores respondieron que tampoco participarán en las elecciones, otros defendieron la carrera judicial y no los requisitos impuestos por el oficialismo.

Desde este jueves 15 de mayo, circulan distintas convocatorias para marchar en vez de votar por juzgadores, como planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las imágenes más frecuentes se encuentran: “No votes en esta aberración, el gobierno quiere secuestrar la justicia para imponer su dictadura, la elección judicial es ilegal, no seas parte del delito”.

Hasta el momento, las ciudades con posibles movilizaciones el próximo 1 de junio son: Aguascalientes, Guadalajara, León, Mexicali, Michoacán, Monclova, Monterrey, Puebla, Querétaro y Tijuana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc