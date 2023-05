Cientos de personas marcharon este domingo en ciudades de más de 20 estados del país para expresar su apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cesen los ataques y las ofensas en contra de las instituciones y del Máximo Tribunal de la nación.

Con las consignas “¡La ley sí es ley!” y “¡La Corte no se toca!”, grupos de personas se manifestaron en plazas públicas de ciudades como Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, La Paz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Pachuca, Acapulco y Cuernavaca, entre otras.

El contingente más grande reportado fuera de la Ciudad de México se concentró en León, Guanajuato, donde unas 2 mil personas, según organizadores, partieron del emblemático Arco de la Calzada a la plaza principal con cartulinas y lonas en defensa de la SCJN, y con mensajes de repudio a la dictadura y al autoritarismo.

“¡Ministra Piña, no está sola!”, “¡La ley es la ley!”, “¡La justicia está presente aunque se enoje el Presidente!”, expresaron los manifestantes.

En la movilización se registraron conatos de violencia entre los manifestantes y personas que se colocaron en la calle Madero en defensa del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Todo quedó en gritos e insultos de ambas partes.

También se reportaron marchas en Celaya e Irapuato, donde hubo más de 100 personas.

En el norte del país, unas 300 personas, en su gran mayoría adultos mayores, participaron en la marcha en Monterrey, que se realizó en la explanada de los Héroes de la Gran Plaza.

Insistieron en que “¡La Corte no se toca!”, al tiempo que exigían “¡fuera López Obrador!”.

En Guadalajara, Jalisco, la movilización tuvo lugar en la Plaza de Armas, hasta donde llegaron decenas de personas que reconocieron el trabajo de la ministra Norma Piña.

En Cancún, Quintana Roo, unas 100 personas se dieron cita frente al palacio municipal, en la Plaza de la Reforma, donde la protesta pacífica en defensa de la Corte se convirtió en una suerte de mitin en contra de López Obrador, a quien se acusó de “dictador” y “tirano”.

“No, no, no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana”, coreó la gente, entre la que se encontraban simpatizantes e integrantes del Frente Nacional Ciudadano (Frena), movimiento de derecha opositor a Andrés Manuel López Obrador.

En Tamaulipas se llevaron a cabo protestas en Ciudad Victoria, Reynosa y Tamaulipas, en esta última se reportó el contingente mayor, con unas 200 personas. Corresponsalía