Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que al día de hoy casi 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien supervisó los avances de la Pensión de Mujeres Bienestar, la secretaria indicó que durante décadas, millones de mujeres se han dedicado a trabajar en el hogar sin recibir un reconocimiento, por lo que con esta pensión, indicó, se les está haciendo justicia.

“Millones de nosotras hemos trabajado sin parar en la cocina, en el campo, en la escuela, en la tienda, en las calles, y hoy es el momento de honrarlas. Cuidaron a sus hijos, a sus padres y a sus nietos. Se levantaron antes que todos y se acostaron después que todos. Y, aun así, al llegar a los 70 años no tenían un ingreso propio, y hoy se está haciendo justicia con la pensión Mujeres Bienestar

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza supervisión del avance del programa Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche (15/11/2025). Foto: Especial

"Ya son casi 3 millones de mujeres que reciben esta pensión, para que, cuando cumplan 65 años de manera automática pasen a la pensión de adultos mayores y se duplique su ingreso”.

Ante cientos de pobladores, la titular de Bienestar aseguró que la ejecución de programas de bienestar es posible porque los recursos del gobierno se llevan a cabo con honestidad y responsabilidad.

Indicó que se tenía previsto que este programa se iba completar hasta el 2026 “pero la Presidenta tiene claro algo: las mujeres ya han esperado mucho durante todos los años anteriores. Era urgente ya apoyarlas”.

Ariadna Montiel afirmó que esta pensión nace de lo que la llamada Cuarta Transformación concibe como el humanismo mexicano.

“Es un acto de justicia, y este es un símbolo para nuestro país, donde las mujeres hoy son la prioridad.

“Continuaremos con esta labor de construir un país más justo, más libre e igualitario. Y de la mano del pueblo, con ustedes seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos”, agregó.

