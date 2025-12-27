La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se declaró desierta la licitación para la emisión de pasaportes mexicanos debido a que los licitantes no cumplieron con los requisitos requeridos.

Por la mañana de este viernes 26 de diciembre, en la SRE, se realizó el acto de fallo para la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de tratados No. LA-05-613-005000999-T-2-2026, para la contratación de los “Servicios integrales de apoyo para la emisión del pasaporte mexicano electrónico".

"Fue declarado desierto, en virtud de que ninguno de los licitantes cumplió con la totalidad de los requerimientos establecidos en la convocatoria", señaló la SRE.

Detalló que este procedimiento se realizó de conformidad con las disposiciones normativas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento vigente al momento de iniciar el procedimiento de contratación.

Ante el fallo, la SRE volverá a iniciar el proceso de licitación próximamente, "garantizando la total continuidad del servicio público de pasaportes en territorio nacional a través de las Oficinas de Pasaportes y en las representaciones consulares de México en el exterior".

La Cancillería reiteró su compromiso con la transparencia y el apego a derecho en el desarrollo de los diversos procesos administrativos que lleva a cabo para brindar atención a las y los mexicanos.

dmrr/cr