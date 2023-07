Aunque Xóchitl Gálvez afirmó que podría presentar una denuncia contra Ana Elizabeth García Vilchis por referirse a ella como la “Señora X” en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la restricciones impuestas por el INE, señaló que “lo que hagan en Palacio Nacional me tiene sin cuidado”.

“Soy la señora Xingona, con X, me gusta. La señora Xingona, con X grandota”, afirmó a EL UNIVERSAL entre carcajadas.

En entrevista, remarcó que García Vilchis solo está al servicio del presidente de la República. “Mientras él siga entreteniéndose, yo estoy recorriendo el país y voy a seguir avanzando. Está mucho mejor el ánimo en la calle de lo que yo me hubiera imaginado, y me parece que entre más me pega el presidente, más me crezco”, aseguró.

Xóchitl Gálvez anunció que ya tiene lista la denuncia que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Lopez Obrador y los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera por haber revelado datos confidenciales de los contratos de sus empresas con clientes particulares.

Dijo que aún no define cuándo acudirá ante la FGR, pero no pasará de la próxima semana.

