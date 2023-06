Acompañado de legisladores y compañeros de cancillería que se sumaron a su movimiento rumbo a 2024, el canciller Marcelo Ebrard dirigió un mensaje ante medios de comunicación que difundió en redes sociales.

Entre gritos de "¡presidente!", Marcelo dio a conocer su renuncia al cargo que ha encabezado por los últimos cinco años, para buscar convertirse en el candidato de Morena a la presidencia.

Y en su mensaje destacaron algunas frases...

Requete contento, por triunfo de Delfina

El canciller también dijo estar "requete contento" por el triunfo de Delfina Gómez en el estado de México, a quien corearon al grito de "¡Gobernadora!".

"Morena es un gran movimiento que crece cada día. Uno que lucha por la regeneración de la vida pública, la democracia y la justicia social en México", sostuvo.

"Me entusiasma actuar con congruencia"

"Estoy cierto de que arribaremos a ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria, en la que coincidamos, que garantice equidad, transparencia y reglas claras, porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral", apuntó.

Señaló que continuará trabajando por la unidad, fortaleza y continuidad del movimiento, rumbo a la definición del candidato o candidata a la presidencia.

Confió en que sus propuestas "van a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo".

Recordó que desde diciembre presentó tres propuestas, que consisten en la separación del cargo; la realización de debates y que la encuesta sea amplia, transparente y verificable, además de que contenga una sola pregunta.

"Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena; me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto, por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos", expresó.

"Sonrían, todo va a estar bien"

Tras el anuncio y los gritos de los convocados, cerró con la frase "diría para concluir: sonrían compañeras y compañeros, todo va a estar bien", frase que recuerda al dicho que repetía el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006.

"Sonríe, vamos a ganar" fue la frase que sostuvo AMLO en la elección del 2006, durante los debates presidenciales y en la impugnación a la presidencia que ganó Felipe Calderón.

La autora fue la ya fallecida Bertha 'La Chaneca' Maldonado Gallegos, publicista que entonces formaba parte del movimiento.

La rivalidad entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa viene desde las elecciones de 2006, cuando el tabasqueño perdió por primera vez la Presidencia y acusó al michoacano de “robársela”. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL

"Sonríe, vamos a ganar, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia".

Agredece a AMLO

Ebrard también agradeció al líder del ejecutivo por "su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años y así seguiremos los años por venir".

Entre los presentes estuvieron los diputados Daniel Sibaja, Inés Parra, Emmanuel Reyes, Salma Luevano, Carol Altamirano, Selene Ávila, Karla Yuritzi Almazán y Daniel Gutierrez.

También asistieron las senadoras Malú Micher, Bertha Caraveo y Rafael Espino. Entre otros presentes estuvieron Santiago Nieto, extitular de la UIF; Martha Delgado, exsubsecretaria de la SRE, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López.

* Con información de Otilia Carvajal

