Abogados y representantes de la sociedad civil acudieron al Senado para solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa, ante el “contubernio entre las autoridades y el crimen organizado”, y la existencia de un “narcogobierno subordinado a los poderes fácticos”.

En conferencia de prensa, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, acompañado de la senadora del PRI Paloma Sánchez, advirtió que en Sinaloa no ha habido ningún cambio porque el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza manejan a su antojo a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.

Denunció que desde hace 21 meses Sinaloa vive la mayor tragedia de su historia, con un clima de terror, asesinatos y una violencia desatada que ha provocado que más de 50 mil sinaloenses hayan abandonado el estado.

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“Somos el epicentro de la inseguridad, no solamente en el país, sino en el mundo”, recalcó.

Dijo que a diario se viola el artículo 4º bis de la Constitución Política de Sinaloa, que establece “de manera clara y contundente que los ciudadanos sinaloenses tenemos como derecho humano vivir en un estado libre de violencia”.

“Nosotros no queremos nada que tenga que ver con este narcogobierno, porque le vendieron su vida al diablo y con ello nos llevaron a todos los sinaloenses. Por eso nos hemos decidido, los ciudadanos (...), a la desaparición de poderes en Sinaloa. Tal vez parezca una ilusión, una esperanza para nosotros, pero tenemos mucha confianza en que al momento de presentar esta solicitud despierten los senadores y convoquen a una sesión extraordinaria (...), porque lo que estamos viviendo los sinaloenses es de terror”, recalcó.

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La senadora Paloma Sánchez señaló que en los últimos 21 meses Sinaloa acumula 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, entre ellas 333 niñas y niños; 10 mil 809 vehículos robados, 3 mil 817 comercios asaltados y pérdidas económicas por alrededor de 170 mil millones de pesos por el cierre de casi 7 mil empresas y negocios.

Acusó a la gobernadora interina de ser cómplice de Rocha Moya. “Necesitábamos que dejaran a una persona que no fuera del mismo grupo político”, subrayó.

Beltrán Verduzco negó cualquier vinculación con el PRI y explicó que solicitó el apoyo de todos los legisladores de Sinaloa; sin embargo, la senadora Paloma Sánchez fue la única que respondió a su llamado.

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