Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestó en contra del paro de labores que impulsa la CNTE al afirmar que más que una medida de presión sobre el Gobierno federal es una herida a las comunidades educativas.

Al participar en la ceremonia oficial por el Día de la Maestra y el Maestro que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder sindical señaló que el SNTE coincide con sus demandas, pero no comparte sus métodos de lucha.

Afirmó que el sindicato que representa le apuesta a la fuerza de la organización y al diálogo estratégico, no en la confrontación ni en la imposición.

"A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores les decimos con respeto, pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha. ¿Por qué? porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el gobierno es más una herida a nuestras comunidades educativas.

"Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición. Creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos, no claudicamos, transformamos. Cada conquista en la mesa de diálogo desde aumentos salariales y en prestaciones, desde condiciones laborales como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del ISSSTE, son pruebas de ello".

En el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alfonso Cepeda Salas aseguró que el SNTE se construyó con pluralidad y unidad, por lo que, dijo, "las diferencias no deben dividirnos, sino hacernos mejores".

