La senadora del Partido Verde Ruth González Silva desmintió que la decisión de posponer hasta 2030 la prohibición del nepotismo electoral haya sido dedicada a ella y aclaró que no son los tiempos ni es momento de hablar de la gubernatura de San Luis Potosí. Además, recalcó que nunca ha dicho que quiera ser candidata a suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.

Sin embargo, la legisladora reconoció que podría competir en las elecciones de 2027 si el pueblo así lo decide y se lo pide.

“Mi trabajo es como senadora. En dos años, primero que Dios me los preste de vida y posteriormente lo que el pueblo decida, eso se va a hacer. La gente en San Luis Potosí va a decidir en ese momento, en 2027, en las elecciones la gente va a decir quién va a ser su próximo gobernador o gobernadora.

“Ya en su momento el pueblo decidirá, las encuestas decidirán y por su puesto las urnas decidirán, qué es lo más importante”, puntualizó.

La senadora potosina insistió en que “falta muchísimo, todavía es muy prematuro” hablar del relevo en la gubernatura de su estado. “En ningún momento he mencionado que yo quiero ser. Se han asumido cosas y de ninguna manera he puesto en mis palabras, en mi boca, que yo quiero ser. Por eso todo este revuelo que apunta hacia San Luis Potosí, pero yo creo que pueden revisar datos y nunca he aseverado que yo voy a ser la sucesora ni voy a ser la candidata en 2027”.

Ruth González Silva negó que el acuerdo entre Morena y el Partido Verde para aplazar hasta 2030 la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo electoral haya sido para beneficiar su eventual candidatura. Dijo que los acuerdos políticos entre partidos no son como lo piensa la gente y no tienen como destinatario las necesidades individuales de alguna persona.

