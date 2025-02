Abogado de “El Mayo” niega acuerdo con EU para declararse culpable; “no hay posibilidad de que colabore con ellos”, afirma

El abogado Juan Manuel Delgado González dijo que al día de hoy no hay ningún ofrecimiento por parte del Gobierno norteamericano para que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declare culpable y a cambio no lo condenen a la pena de muerte.

“Quiero distinguir entre un acuerdo de culpabilidad que es aceptar un cargo, me declaro culpable, me quedo aquí el resto de mi vida y ahí se termina el problema a un acuerdo de colaboración.

“Un acuerdo de colaboración es muy distinto implica que la persona que está firmando ese acuerdo colabore en las investigaciones o procesos penales a favor del Gobierno norteamericano, ese convenio de colaboración no está sobre la mesa, no existe y nunca se tomaría, puesto que no es interés como estrategia del señor Ismael llegar a ese punto”, manifestó el abogado en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también “Yo no niego a mis amigos”: abogado Sergio Ramírez sobre relación con defensor de “El Mayo”; analiza demanda contra “calumniadores”

Cuestionado si su cliente estaría dispuesto a hablar en el juicio sobre sus posibles nexos de corrupción entre políticos, servidores públicos tanto de México y Estados Unidos, señaló que desconoce si existen o no esos nexos.

“Está fuera de la mesa, no hay posibilidad de que el señor Ismael colabore de ninguna forma con el Gobierno estadounidense en ningún tipo de información si existiera: económica o de otro tipo”, aseveró el representante legal.

Rechazó que su cliente pueda entrar al programa de testigos protegidos, porque implicaría una colaboración.

Lee también No sabía sobre órdenes de extradición: defensa de “El Mayo” Zambada; espera respuesta de solicitud de repatriación

Respecto si existe una lista de testigos que den testimonios por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, el abogado comentó que eso es una prueba inherente al descubrimiento que se debe realizar en el proceso norteamericano, que lo maneja su colega Frank Pérez, “por mi parte, estoy encargado de la solicitud de repatriación y la defensa consular”.

Delgado González del despacho jurídico RPDM Abogados, precisa que su cliente es señalado por 17 delitos de estos 15 ameritan la pena de muerte, entre ellos conspiración para importar con la intención de distribuir fentanilo.

“Ese tipo de delitos, según la legislación norteamericana, podrían con ciertas circunstancias alrededor de ellos alcanzar la pena de muerte, porque el sistema penal es muy distinto, tanto en la imposición de penas como en su trámite al mexicano.

Lee también Fotografías con abogados de “El Mayo” no significa relación: Sheinbaum; reitera que no se protege a nadie

“Justamente que es la necesidad y solicitud de defensa consular de no aplicar la pena de muerte, que el Gobierno norteamericano otorgue las garantías judiciales, porque en México está prohibida por el artículo 22 Constitucional la pena de muerte entre otras”, refirió.

El abogado reiteró que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero ha mencionado que México realizó una solicitud de extradición a Estados Unidos.

“Nosotros por nuestro lado, acabamos de solicitar la defensa consular en la cual uno de sus componentes es la repatriación, entonces nos encontramos ante dos solicitudes y dos caminos distintos: la extradición y la repatriación. Nosotros estamos solicitando un derecho consular y un derecho humano que solicita la persona para que sea repatriado por motivos diversos.

“En este caso por violaciones a derechos humanos que se han cometido en la forma en que el señor Ismael se encuentra actualmente en Estados Unidos”, detalló.

En agosto del 2024, “El Mayo” señaló en una carta que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, quien con engaños lo trasladó a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades de este país.

Lee también Consulado en Nueva York ha respondido en tiempo y forma solicitud de “El Mayo” Zambada: SRE; busca seguir su proceso en México

Por medio de una carta dirigida al Gobierno de México, el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada dio a conocer que sus asesores jurídicos para ser repatriado y salvado de la pena de muerte en Estados Unidos son Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González, licenciados en Derecho que sobresalen en la defensa de integrantes del crimen organizado.

Juan Manuel Delgado González forma parte del despacho jurídico RPDM Abogados, fundado por Sergio Arturo Ramírez Muñoz. Recientemente, el vocero del PAN, Jorge Triana, señaló que este despacho asesora a "El Mayo".

Se ha desempeñado como defensa de Miguel Ángel Treviño Morelos "El Z40", presunto cabecilla de la asociación delictiva "Los Zetas".

El abogado presentó pruebas periciales para acreditar que su cliente, a quien se refiere como "el señor Treviño", es un homónimo.

Con información de Erick Moctezuma*

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc