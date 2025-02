Luego que se revelaran varias fotografías de los abogados de Ismael "El Mayo" Zambada con dirigentes de Morena, entre ellas, con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Mandataria federal señaló que cuando alguien le solicita un fotografía no pregunta quién es o a qué se dedica, por lo que estas fotografías, indicó, no quiere decir que haya relación con estos abogados.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que en el movimiento de transformación no se establecen relaciones de contubernio con nadie.

"En mi caso por ejemplo, me he tomado decenas de miles de fotografías y la verdad es que uno no pregunta quién eres, qué no eres, vas caminando, vas a una reunión, alguien se acerca, se toma una foto, te tomas la fotografía, pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje con la persona está las personas esta o las personas estas.

"Y repito, nosotros somos muy claros en eso: no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, con nadie, con nadie, y si estas personas tienen algo con la ley, pues tienen algo con la ley. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie", explicó.

