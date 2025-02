Ismael "El Mayo" Zambada García, narcotraficante y cabecilla del Cártel de Sinaloa, nombró como su "brazo jurídico", para ser salvado de la pena de muerte en Estados Unidos, a Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González, abogados que destacan en la defensa de integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con un carta, que envió al gobierno de México, su detención fue irregular porque, detalla, fue privado de su libertad en territorio nacional con el uso de coacción física y engaños para ser trasladado a EU.

"Me permito realizar la solicitud de asistencia y defensa consular a mi favor, designando como mis asesores jurídicos, en primer término, a mi defensor particular y único abogado FRANK PEREZ, así también, para lo que hace al trámite de la solicitud en Territorio Nacional, como mis asesores jurídicos a los C. Licenciados en Derecho, JUAN PABLO PENILLA RODRIGUEZ y JUAN MANUEL DELGADO GONZALEZ", se lee en el texto.

Jorge Triana, vocero de Acción Nacional, señaló también a Sergio Arturo Ramírez Muñoz de ser socio de Penilla Rodríguez, militante activo de Morena y director general del despacho que asesora a El Mayo.

Estos son los personajes que conforman el brazo jurídico de Ismael Zambada:

Juan Pablo Penilla Rodríguez, el abogado galardonado del que todos se deslindan

Juan Pablo Penilla Rodríguez es litigante jurídico y de acuerdo con su perfil en la plataforma Linkedin es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el periodo 1996 a 2001, especializado en Materia Penal Federal.

Es socio del bufete de abogados Delgado De La Peña, Penilla & Asociados desde 2005. Destaca en su perfil que tiene más de dos décadas de experiencia en el rubro jurídico y un dominio alto de la lengua inglesa.

El 26 de julio de 2023 recibió en la Cámara de Diputados el reconocimiento de “Embajador Internacional por la Paz” por "trabajos reconocidos por fortalecer la vocación y entrega en pro de la Justicia". Ese mismo año fue nombrado asesor honorífico del gobierno de Tamaulipas, sin embargo, fue revocado un año después.

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, responsabilizó al PAN de promover este galardón hacia Penilla Rodríguez. Según él, la solicitud fue hecha por la exdiputada panista María Teresa Castell.

EL UNIVERSAL reveló que la Cámara de Diputados carece de un reglamento para supervisar la entrega de reconocimientos en las instalaciones que los legisladores hacen a título personal y que además usan indiscriminadamente logos oficiales del Poder Legislativo.

Sobre este tema, Teresa Castell se deslindó y aseguró que todo es una "artimaña" de los oficialistas. Otros personajes que se han desvinculado del abogado son Luisa Alcalde, quien negó que el jurista tuviera algún nexo con Morena, el senador Ricardo Monreal y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Juan Manuel Delgado, asesor jurídico de El Mayo

Juan Manuel Delgado González, quien forma parte de la asesoría jurídica de El Mayo, forma parte de la firma RPDM Abogados fundada por Sergio Arturo Ramírez Muñoz. De acuerdo con la revista Líderes Mexicanos, es uno de los líderes de este despacho.

En una entrevista hecha por la misma revista en enero de 2023, aseguró que el fenómeno de la violencia e inseguridad era un tema complejo y con ramificaciones de "sexenios anteriores". Detalló que "el camino adoptado por López Obrador (presidente en aquella fecha) es correcto".

Asimismo, resaltó la labor de Claudia Sheinbaum Pardo en la Jefatura de Gobierno y el trabajo hecho por sus principales aliados cuando gobernó la Ciudad de México: Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.

A palabras de Delgado González, realizaban un "modelo lógico de seguridad que se debe de replicar en el país".

En su trayectoria, también ha sido defensor legal de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, presunto líder de "Los Zetas".

El abogado Juan Manuel Delgado aseguró que por medio de pruebas periciales se acreditó que su cliente, el señor Treviño Morales, “nunca tuvo esos tatuajes ni esas cicatrices y acreditamos que nuestro representado nunca ha tenido ese tipo de características”.

Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Penilla

Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado penalista, es fundador y director del despacho RPDM Abogados, firma de "élite" en el rubro del derecho penal por trabajar con procedimientos penales y criminales de alta complejidad.

Durante su trayectoria, ha defendido a personajes de la vida pública y política como Gloria Trevi, Ginny Hoffman y Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aunque posteriormente renunció a llevar su caso.

Autodenominado "constructor de la paz" en su perfil de Linkedin, Ramírez Muñoz asegura que ha logrado "gran credibilidad" en diversos sectores de la sociedad por dedicarse al litigio penal para "explorar formas atractivas de solución de conflictos".

Es militante activo de Movimiento de Regeneración Nacional desde 2018, año en el que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia.

En la Cámara de Diputados fue registrado como suplente de Sergio Mayer; no obstante, la fórmula no consiguió éxito en la reelección del entonces diputado federal.

En una entrevista para el medio Valores TV de 2022 confirmó no tener temor ni incertidumbre en manifestar que es abogado del crimen organizado al lado de Juan Pablo Penilla.

"Este tipo de delitos muchas veces son satanizados por la gente. La gente sataniza a los despachos que manejamos estos asuntos. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada, sea quien sea", expresó.

