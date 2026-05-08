El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reconoció el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para modificar el calendario escolar, luego de que señaló este viernes que la medida será revisada y valorada.

En un posicionamiento público, el SIPINNA, organismo encargado de coordinar las políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, sostuvo que cualquier decisión pública que impacte la vida cotidiana de estudiantes debe analizarse desde una perspectiva integral de derechos y no únicamente desde criterios administrativos.

El organismo advirtió que la posible adecuación extraordinaria del calendario escolar implica revisar simultáneamente factores como las necesidades educativas, las condiciones de cuidado, la seguridad, el bienestar y la protección de niñas, niños y adolescentes, sin establecer “jerarquías artificiales” entre estos aspectos.

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Además, señaló que una modificación de esta magnitud requiere coordinación interinstitucional real, así como medidas concretas de apoyo para las familias y acciones preventivas ante los impactos diferenciados que la medida podría generar dependiendo del contexto social de cada región del país.

El pronunciamiento ocurre en medio de la controversia generada por la propuesta del titular de la SEP, Mario Delgado, de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio debido a las altas temperaturas en varios estados y a la realización del Mundial de Futbol.

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