Más Información

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de subclado K en . Dicha mutación ha sido denominada como “supregripe” y ha causado alerta en Reino Unido y parte de Europa, por lo que se ha recomendado volver a utilizar cubrebocas.

“El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y , no ha sido identificado en México”, especificó la Ssa.

La dependencia federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo.

Lee también

“Ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo”, señaló la Ssa.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que en los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

Sin embargo, “se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]