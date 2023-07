El Comité Organizador del Frente Amplio por México anunció la simplificación del proceso para registro y otorgamiento de simpatías en la plataforma del Frente Amplio por México, tras las quejas que se presentaron por parte de aspirantes y ciudadanos que no han podido registrarse.

“La participación ciudadana ha rebasado las expectativas; hemos mejorado la plataforma para que todas las personas se registren en este proceso consultivo. El interés ciudadano por participar en este proceso inédito para seleccionar a la persona que encabece el Frente Amplio por México ha sido muy grande. Los cientos de miles de solicitudes simultáneas nos llevaron a mejorar el procedimiento. A partir de hoy, el registro en la plataforma y para otorgar simpatías a los aspirantes es más ágil y se está regularizando”, señala en un comunicado.

De acuerdo con fuentes del Comité, para acelerar el proceso de registro se eliminó el requisito de ingresar un correo electrónico y esperar a recibir un mail para continuar con el proceso.

También se eliminó un sistema que leía automáticamente los datos de la credencial de elector. Ahora, cada persona deberá escribir, de manera manual, su clave de elector, sección electoral y correo electrónico.

Además, se determinó dejar de respaldar la información a través del sistema OSR y se utilizará otro método menos pesado.

Según el Comité, quienes ya lograron completar con éxito su registro no necesitan volver a hacerlo y quienes no han realizado ningún trámite pueden iniciar su registro.

Sin embargo, para quienes antes de ayer, lunes 17 de julio, intentaron registrarse y su proceso quedó inconcluso deben esperar a recibir un correo con indicaciones.

Los cambios fueron solicitados por los propios aspirantes, quienes, tal como lo adelantó EL UNIVERSAL, enviaron un escrito al Comité con el objetivo de pedir modificaciones a la plataforma que les permitiera acelerar la carga de firmas al sistema.

En el texto firmado por Jorge Luis Preciado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Santiago Creel Miranda, solicitaron la eliminación del correo electrónico, así como la verificación por OSR y que se amplíe el plazo para recabar las firmas.

“Son varios candados que no han permitido que este sistema realmente sea operativo a la velocidad que nosotros quisiéramos; en mi caso particular, traigo registros de más o menos 50 mil personas, pero no he podido subir ni siquiera 5%, para dar una idea”, aseguró el domingo Jorge Luis Preciado.

Asimismo, plantearon la integración de un subcomité tecnológico como parte de la secretaría técnica del Comité Organizador “con representación de cada aspirante”.