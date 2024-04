Sidronio Casarrubias Salgado, líder de “Guerreros Unidos”, grupo criminal vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se quejó de que al interior del penal del Altiplano es acosado por un custodio apodado “El Matamoros”, y que se le restringe su derecho al ejercicio y deporte porque no se le han entregado los tenis que compró.

Al realizar manifestaciones en el juicio de amparo que tramitó ante un juez del Estado de México, contra presuntos actos de incomunicación, luego de que el Órgano de Prevención y Readaptación Social le negó los videos en los que supuestamente se documenta el hostigamiento que acusa, Casarrubias Salgado pidió la remoción de los custodios apodados como “Chabelo” y “Matamoros”, a este último lo señaló de depredador sexual.

“Ya que hasta puede estar en peligro otras personas PPLS (Personas Privadas de la Libertad) y su misma familia, y solicito la devolución de mis tenis y cobijas de compras y papeles legales destruidos por él mismo”.

Y exigió que “los vídeos los puede bajar de la nube ya que el gobierno federal cuenta con las personas adecuadas entrenadas en ese ámbito y los que monitorean con más razón porque me estoy quedando en estado de indefensión y como hecho notorio el amparo 1276/2021 del Juzgado Séptimo de Amparo donde consta el protocolo de Estambul positivo y se agregue a la causa, ya que no me están suministrando los medicamentos recetados por especialistas por represalias ni me reciben los tenis y zapatos recetados por traumatólogo y vuelvo a reiterar esa prueba existe en la nube de los vídeos y audios”.

Casarrubias Salgado pidió a los custodios que rindan su declaración y que no continúen violentando sus derechos fundamentales, por lo que solicita se dé parte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Nuevamente pido mis medicamentos ya que por represalias de este amparo 167/2024 se me están restringiendo el calzado para deportes y no me ha sido entregado al igual que la comida que se solicita y se me tome la firma y lo que me están proporcionando en desayuno comida y cena exactamente y se recabe mi firma diariamente como otros PPLS y ofrezco los vídeos y audios del área de comedor ya que continúan las represalias y el lucro de medicamentos ofrezco lo recetado y los pagos que he realizado y ofrezco la bitácora del área de bancos y mi historial clínico completo de este centro y los otros centros de salud como hospitales como doctor Nicolás San Juan por médicos internistas de este centro ya que CTI están negándome lo recetado y me lo niegan los representantes de CTI y el director general produciendo un agravio en mi salud y puede ocurrirme otras enfermedades”.

Sidronio Casarrubias Salgado cuenta desde enero de este año con una suspensión de plano y de oficio para el efecto de que cesaran de inmediato los actos consistentes en incomunicación, segregación, tortura o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22

Aseguró que entre las 19:00 y 21:00 horas, del 16 de enero, se le destruyeron medicamentos y le robaron tenis y cobijas que su familia le compró legalmente.

“Solicito su señoría una inspección Judicial conforme a la ley y los videos y Audios del pasillo 2-A Estancia 12 (138) y del área de comedor y en lo que se lleva la investigación se suspendan a los oficiales de seguridad y custodia como son el de compañía alias Chabelo y otro alias Matamoros y hago responsable al director general, Director de seguridad y custodia al subdirector de seguridad y custodia y más que nada a Jefe de compañía de ese día 16/01/2024 hechos sucedidos entre las 7:00 pm y 9:00 pm y se de parte a la Fiscalía por los delitos de Robo, Amenazas, Acoso SEXUAL”, señaló.

























