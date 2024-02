El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si regresan los gobiernos que a las grandes empresas les condonaban el pago de impuestos, no habría programas sociales para el pueblo.

“Es entendible que no es guste, hay quienes ya aceptaron que son otras reglas, a nadie le gusta que lo expulsen del paraíso, pero otros no.

“Si esto regresa no hay el apoyo a la mayoría del pueblo, no hay 2 billones 700 mil millones de pesos que hemos destinados a los programas del bienestar, a la a pensiones de adultos mayores, a las becas, al campo, no habría eso”.

En conferencia de prensa, el Mandatario recordó que entre los primeros cambios legales que hizo al llegar al gobierno fue eliminar la facultad presidencial de exentar el pago de impuestos.

Criticó que en las pasadas administraciones a los medios de información y grandes empresas se les condonaban el pago de sus obligaciones fiscales.

El Mandatario exhibió una lista con las empresas que se les condonaban el pago de sus impuestos al gobierno.

