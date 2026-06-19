Mientras Cristiano Ronaldo se encuentra en Estados Unidos con la Selección de Portugal por el Mundial 2026, su hijo celebró su cumpleaños número 16 con mariachis y gran compañía.

Con las iniciales de JR7, un impresionante jardín con alberca y otras amenidades, fueron las que le dieron una gran celebración al hijo de la leyenda portuguesa.

Por medio de un video compartido en el Instagram de Georgina Rodríguez, se pudo apreciar el festejo del hijo mayor de Cristiano Ronaldo, el cual contó con alberca, juegos de feria, cancha de pádel y una variedad de paellas que se enlazan con la sangre española de la modelo y empresaria que es pareja de CR7.

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Pese a los lujos que pueden observarse en ese video, lo que le dio la vuelta al mundo y concentró la atención de la afición mexicana, fue cuando salieron a cuadro un grupo de mariachis que amenizaron el festejo del jugador juvenil del Al-Nassr.

Ese extracto de las imágenes compartidas se viralizó en redes y muchos aficionados mexicanos lo compartieron para asegurar que el "bichito" tiene sangre tricolor, algo que es un rumor.