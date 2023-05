Tras confirmar que se suspendieron las negociaciones entre Grupo México y Citi para comprar Banamex, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de comprar esa institución bancaria y crear una sociedad pública-privada, pues aseguró que “nosotros sí necesitamos un banco y es una oportunidad”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal reveló que ayer le informaron que las negociaciones entre Citigroup con Grupo México se suspendieron porque se están pidiendo más garantías, pero señaló que “es un asunto entre ellos”.

Señaló que, en su caso, esta sociedad pública-privada podría vender 2 mil millones de dólares en acciones para los mexicanos interesados.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos y yo sí sostengo que no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos... si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, o sea, no descartamos la posibilidad.

“Nosotros sí necesitamos un banco y era una oportunidad, es una oportunidad, y a lo mejor, lo que yo les decía ayer si hablaron de 7 mil millones (de dólares), tienen que pagar 2 mil de impuestos, o sea 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública, quedan 5 mil millones de dólares, una sociedad pública-privada donde el gobierno aporte otra cantidad. Podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos. ¿Por qué? Porque es un buen negocio”, dijo.

Citi va por oferta en bolsa de Banamex

Citi anunció este miércoles que llevará a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI) de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México después de la separación ya planeada de su negocio institucional Banamex, que se mantendrá como parte de Citi.

Después de más de un año de su proceso de venta, Citi dejó de lado la posibilidad de vender Banamex de forma directa y se inclinó por una oferta en bolsa.

Con esto, dejó de lado la propuesta del magnate mexicano Germán Larrea en medio de las disputas que ha tenido con el gobierno federal por un tramo férreo en Veracruz, lo cual habría incidido en la decisión final de Citi de venderlo a través de una oferta pública inicial.

Cabe recordar que Citi siempre dijo que una oferta pública era una opción para vender Banamex.

Con información de Alberto Morales

