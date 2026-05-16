La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica “cordial y excelente” con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que ambos acordaron mantener y fortalecer el diálogo bilateral en materia de seguridad y comercio, así como continuar las negociaciones mediante reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos.

A través de sus redes sociales, la Mandataria dijo que durante la llamada reafirmaron la cooperación entre México y Estados Unidos en temas considerados prioritarios para ambas administraciones.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump; reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió Sheinbaum Pardo.

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Agregó que, como parte de los acuerdos alcanzados, algunos colaboradores cercanos del presidente estadounidense visitarán México en fecha próxima para dar seguimiento a los asuntos tratados en la reciente conversación.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, señaló la Presidenta, sin precisar detalles del encuentro ni los nombres de los funcionarios que integrarán la delegación de Washington.

La comunicación entre ambos mandatarios ocurre en un momento de intensa interlocución entre México y Estados Unidos, marcada por temas como el combate al tráfico de drogas y armas, el control migratorio y la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

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También se produce en medio de tensiones políticas por señalamientos de vínculos con el narcotráfico, realizados por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Caso Rocha Moya

Antes, durante su conferencia matutina, la Presidenta aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario o militante, incluido Rubén Rocha Moya, si existen pruebas de la comisión de algún delito, pero dejó en claro que no se actuará por presiones externas, incluso si provienen de Estados Unidos.

Reiteró que la posición de su administración es defender el Estado de derecho y actuar únicamente con base en evidencias suficientes.

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“Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las críticas de analistas que la acusan de respaldar al gobernador sinaloense.

Recordó que existen casos de alcaldes emanados de Morena que han sido detenidos al comprobarse vínculos con la delincuencia, por lo que sostuvo que no hay impunidad para los integrantes de su movimiento. Citó el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido el 5 de febrero pasado.

“Como ese, hay cerca de 50 casos, si hay evidencia que sea suficiente para la fiscalía (...), pues se tiene que proceder. Ahora, si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así está nuestra Constitución y nuestra ley”, enfatizó.

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cdm