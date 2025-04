La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a criticar la prohibición que le hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) para hablar de la elección al Poder Judicial, ya que indicó que su objetivo es que mayor gente participe y no hablar a favor o en contra de un candidato.

Destacó que, por medio de la Consejería Jurídica de la Presidencia, se interpuso un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la prohibición del INE y que así puedan difundir los spots que llaman a las personas a participar en la siguiente elección del 1 de junio.

"Más bien se hizo un recurso para el Tribunal Electoral por parte de la Consejería Jurídica. Estamos en respuesta de qué dice la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los spots que estábamos difundiendo y que el INE dijo que ya no se podían difundir, que los pasamos aquí en su momento y eran solamente promoción para el día", destacó.

"¿Qué piensa usted de la decisión de no permitir que hablar (de la elección)?", se le preguntó en la conferencia matutina de este viernes.

En respuesta, Sheinbaum volvió a criticar la medida del INE, y que si bien tienen opiniones de candidatos al Poder Judicial su objetivo no es emitirlas sino difundir que habrá elección para que haya mayor participación.

"Pues está mal, porque estaría mal si nosotros estuviéramos promoviendo a un candidato o una candidata, eso no debe ser. O que estuviéramos hablando mal de un candidato o una candidata. Como Presidenta, pues no me corresponde eso, aunque tengo mis opiniones, ¿verdad? Pero sí podríamos estar diciendo aquí en la mañanera, pues para que la gente participe. Ese es el objetivo, que la mayor parte de la gente participe en este nuevo ejercicio, que por primera vez era en 2025", comentó la mandataria federal.

