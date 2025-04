Luego de que el pasado domingo 31 de marzo comenzaron las campañas electorales para las elecciones del Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio, María de Lourdes Ríos Ramírez, candidata a jueza penal en Chihuahua, denunció violencia política de género tras viralizarse en redes sociales por su “inadecuada” forma de vestir.

En una entrevista concedida a Grupo Fórmula, Ríos Ramírez aseveró que tiene principios y sostuvo que “yo no me sexualizo, la gente me sexualiza”.

Aunado a ello, afirmó que "tengo 6 años litigando y soy una abogada joven con ganas de salir adelante”.

A través de la plataforma X, usuarios criticaron la manera de vestir de Ríos Ramírez por no utilizar “códigos de vestimenta” y acusaron que la candidata se sexualizaba y se “vendía” para acumular votos con sus “encantos” de cara a la elección judicial.

Las imágenes difundidas fueron retomadas desde la cuenta personal de Ríos Ramírez de Instagram, donde, cabe mencionar, desde su creación ha posteado este tipo de fotografías.

