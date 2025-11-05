Más Información

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, , ante el reporte de 10 presidentes municipales asesinados en el primer año del sexenio y la petición de apoyo de otros, la presidenta aseguró que “en todos los casos se brinda apoyo”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que “cada caso es diferente” y no se puede decir que “hay una decisión de algún grupo de la para atacar a servidores públicos".

“En algunos casos, pues lamentablemente no tiene que ver con un tema por ser autoridad, sino porque había una implicación de la delincuencia organizada”, declaró.

Sobre el asesinato del alcalde de Chipancingo, , la Presidenta pidió al secretario de Seguridad, , que explique el caso: “En su momento hubo acercamiento a la familia y la familia no solicitó apoyo ni económico”.

Afirmó que está la Ley de Víctimas para brindar apoyo, sea por casos de homicidio, de accidentes u otra situación.

