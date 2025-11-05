Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ante el reporte de 10 presidentes municipales asesinados en el primer año del sexenio y la petición de apoyo de otros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “en todos los casos se brinda apoyo”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que “cada caso es diferente” y no se puede decir que “hay una decisión de algún grupo de la delincuencia organizada para atacar a servidores públicos".

“En algunos casos, pues lamentablemente no tiene que ver con un tema por ser autoridad, sino porque había una implicación de la delincuencia organizada”, declaró.

Lee también Sheinbaum: Hoy toma posesión Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan, en sustitución de Carlos Manzo

Sobre el asesinato del alcalde de Chipancingo, Alejandro Arcos Catalán, la Presidenta pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que explique el caso: “En su momento hubo acercamiento a la familia y la familia no solicitó apoyo ni económico”.

Afirmó que está la Ley de Víctimas para brindar apoyo, sea por casos de homicidio, de accidentes u otra situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr